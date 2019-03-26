Без чистой питьевой воды к 2024 году останутся 7,5% жителей Саратовской области

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-26T14:13:19+03:00

Количество сточных вод в Волгу должно сократиться в три раза

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Депутаты Саратовской городской думы обсудили реализацию национальных проектов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» со слушаний, которые прошли 26 марта в облдуме, самыми затратными оказались нацпроекты «Экология» (42,1 млрд рублей), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (41,1 млрд), «Жилье и городская среда» (28,4 млрд рублей).

Во время обсуждения экологии было отмечено, что по плану до 2024 года шесть проектов в этой сфере должны привести к сокращению числа населения, остающегося без чистой питьевой воды до 7,5%. Количество сточных вод, сбрасываемых в Волгу, сократится в три раза. Также будут построены десять крупных объектов питьевого водоснабжения.

Планируется уничтожить все несанкционированные свалки, которые были выявлены до 1 января 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU