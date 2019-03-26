Саратовцы почувствуют себя кукловодами

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-26T13:52:24+03:00

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С 25 по 29 марта во всех регионах России в честь Международного дня театра пройдет всероссийская акция «Культурный минимум».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры области, в саратовском театре это мероприятие пройдет 29 марта в 11:00.

В театре «Теремок» горожане узнают о специфике театра кукол, узнают об их видах и особой роли этого искусства в жизни ребенка и взрослого.

Гости даже смогут сами подняться на сцену и попробовать себя в роли кукловодов.

ИСТОЧНИК KP.RU