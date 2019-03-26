Саратовцы почувствуют себя кукловодами
Эту возможность предоставляет акция «Культурный минимум»
Изменить размер текста:
С 25 по 29 марта во всех регионах России в честь Международного дня театра пройдет всероссийская акция «Культурный минимум».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры области, в саратовском театре это мероприятие пройдет 29 марта в 11:00.
В театре «Теремок» горожане узнают о специфике театра кукол, узнают об их видах и особой роли этого искусства в жизни ребенка и взрослого.
Гости даже смогут сами подняться на сцену и попробовать себя в роли кукловодов.
ИСТОЧНИК KP.RU