2019-03-26T13:11:35+03:00
Общество

В Саратове полицейские ловят водителей с тонировкой

За это правонарушение можно получить до 15 суток ареста
Дарья Вострикова
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С 25 по 31 марта Госавтоинспекция Саратова проводит рейд «Тонировка», чтобы проверить, соблюдают ли водители требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, каждый гражданин получает требование о снятии тонировки в течение указанного срока. Если человек это не делает, его могут даже арестовать на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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