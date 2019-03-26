В Саратове полицейские ловят водителей с тонировкой

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-26T13:11:35+03:00

За это правонарушение можно получить до 15 суток ареста

Изменить размер текста: A A

С 25 по 31 марта Госавтоинспекция Саратова проводит рейд «Тонировка», чтобы проверить, соблюдают ли водители требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, каждый гражданин получает требование о снятии тонировки в течение указанного срока. Если человек это не делает, его могут даже арестовать на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU