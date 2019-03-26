В Саратове полицейские ловят водителей с тонировкой
За это правонарушение можно получить до 15 суток ареста
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С 25 по 31 марта Госавтоинспекция Саратова проводит рейд «Тонировка», чтобы проверить, соблюдают ли водители требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Кроме того, каждый гражданин получает требование о снятии тонировки в течение указанного срока. Если человек это не делает, его могут даже арестовать на 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU