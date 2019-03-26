Житель Советского района отработает пьяную езду

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-26T12:35:16+03:00

Он не раз попадался на этом правонарушении

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Суд признал виновным 22-летнего жителя поселка Степное Советского района в пьяной езде, при этом будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Однако 28 января 2019 года нетрезвый мужчина сел за руль «Лады», тем самым создавая опасность на дороге.

Суд обязал его провести 320 часов на обязательных работах и запретил на два года приближаться к рулю автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU