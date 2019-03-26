Саратовца оштрафовали за сорняки на пашне
Ему придется отдать в казну 20 тыс. рублей
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В конце октября 2018 года администрация Саратовского района в ходе проверки выявила нарушение требований земельного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре, установлено, что 5,2 гектара земли, принадлежащие одному из жителей облцентра, заросли сорняками.
Однако земельный кодекс гласит, что такие угодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.
В отношении нерадивого фермера составили протокол об административном нарушении.
Его признали виновным и оштрафовали на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU