2019-03-26T13:01:14+03:00
Общество

Во вторник в Саратове завоют сирены

Горожан просят соблюдать спокойствие
Дарья Вострикова
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В будущий вторник, 2 апреля, с 14:00 до 15:00 в Саратове включат сирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После проверки оповещения население оповестят в СМИ и радио о проведении комплексной технической проверки.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в ГУ МЧС России по Саратовской области.

Горожан просят соблюдать спокойствие, включить радиоприемники и местные каналы, чтобы прослушать передаваемое сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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