2019-03-26T12:13:00+03:00
Спорт

«СГАУ-Саратов» встретится с чемпионами России по гандболу

Болельщики смогут смотреть интернет-трансляцию матча
Екатерина Семенова
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Сегодня, 26 марта, состоится гандбольный матч в рамках мужской Суперлиги. Он пройдет в ФОК «Юбилейный» Саратова, на улице Братьев Никитиных, 10.

В 18 часов встретятся команды «СГАУ-Саратов» и «Чеховские медведи».

Следить за ходом матча болельщики смогут по интернет-трансляции.

Трансляция матча:

https://tv.rushandball.ru/ru/livestream/sgau-saratov-chehovskie-medvedi/1495898

Статистика:

https://rushandball.ru/games/11865#Статистика

ИСТОЧНИК KP.RU

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