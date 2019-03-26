«СГАУ-Саратов» встретится с чемпионами России по гандболу
Болельщики смогут смотреть интернет-трансляцию матча
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Сегодня, 26 марта, состоится гандбольный матч в рамках мужской Суперлиги. Он пройдет в ФОК «Юбилейный» Саратова, на улице Братьев Никитиных, 10.
В 18 часов встретятся команды «СГАУ-Саратов» и «Чеховские медведи».
Следить за ходом матча болельщики смогут по интернет-трансляции.
Трансляция матча:
https://tv.rushandball.ru/ru/livestream/sgau-saratov-chehovskie-medvedi/1495898
Статистика:
https://rushandball.ru/games/11865#Статистика
ИСТОЧНИК KP.RU