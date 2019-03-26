Саратовцу дали пять лет колонии за тайники с наркотиками
Суд признал виновным 48-летнего саратовца в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору в интернете.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, не позднее 18 сентября мужчина нашел себе коллег для продажи дури в интернете. Он делал на территории Саратова тайники, куда помещал наркотики. Об адресах он сообщал своему подельнику в мессенджере.
Так подсудимый, получив адрес нахождения тайника, извлек оттуда 0,36 грамма наркотика в одном фольгированном свертке.
В этот же день он оборудовал место, куда поместил дурь, чтобы оттуда его забрали.
Однако карьера мужчины не удалась. Его задержала полиция, а вещество забрали.
Суд назначил «закладчику» пять лет исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU