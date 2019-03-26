2019-03-26T12:09:30+03:00
Происшествия

Саратовцу дали пять лет колонии за тайники с наркотиками

Он нашел себе партнеров в интернете
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 48-летнего саратовца в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору в интернете.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, не позднее 18 сентября мужчина нашел себе коллег для продажи дури в интернете. Он делал на территории Саратова тайники, куда помещал наркотики. Об адресах он сообщал своему подельнику в мессенджере.

Так подсудимый, получив адрес нахождения тайника, извлек оттуда 0,36 грамма наркотика в одном фольгированном свертке.

В этот же день он оборудовал место, куда поместил дурь, чтобы оттуда его забрали.

Однако карьера мужчины не удалась. Его задержала полиция, а вещество забрали.

Суд назначил «закладчику» пять лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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