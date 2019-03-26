Замглавы Пензы отметил проблему со стоянками в Саратове

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-26T12:07:39+03:00

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Пензенский замглавы администрации Владимир Мутовкин на депутатских слушаниях в Саратове по нацпроектам рассказал, как в Пензе за счет местных жителей с участием муниципалитета преобразовывается город.

- Я вижу, что у вас в Саратове тоже есть проблемы со стоянками, в том числе придомовыми. Город не в состоянии выделить деньги на все, а где-то не имеет права. А где-то есть разные мнения жителей — сколько и как именно оборудовать эти стояночные места. Поэтому мы предоставляем право самим жильцам домов решать, как это делать. Кроме того, при этом учитываются интересы тех, у кого нет машин, — стоянку строят за свой счет автовладельцы, не привлекая на это полностью средства муниципального бюджета.

Цифры 32 млн за счет жителей и 28 млн рублей муниципальных — совместные проекты городской власти и жителей. Соотношение 53-47%. Кроме того, когда они за свой счет делают, то и отношение другое. Что в рамках совместных проектов сделано: водоснабжение, дороги, стоянки, хоккейные коробки, детские, спортивные, игровые площадки, установка оборудования для спорта, скверы. Это все в рамках 200 с лишним проектов, которые были реализованы за прошлый год совместно муниципальной программой и гражданами. И в рамках этих проектов мы продолжим теперь работу по нацпроектам, — рассказал Владимир Мутовкин.

ИСТОЧНИК KP.RU