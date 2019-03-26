2019-03-26T12:03:30+03:00
Происшествия

Разбойник из Рейника ограбил женщину на 80 тыс. рублей

Ему дали три года тюрьмы
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 32-летнего жителя поселка Рейник в разбое.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 56-летний мужчина вечером 31 декабря 2017 года встретился со своей 30-летней подругой и пошел домой к подсудимому, где друзья напали на женщину.

Сельчанин приставил к шее гостьи нож и заставил отдать все имущество. Та лишилась ювелирки, денег на общую сумму более 80 тыс. рублей, а также банковской карты.

Пока он удерживал женщину в доме, его подельник дошел до банкомата и снял со счета пленницы 26 тыс. рублей.

Деньги мужчины забрали себе.

Житель поселка Рейник скрывался от следствия, но его все-таки задержали, осудили и дали три года исправительной колонии строгого режима. Его подельника поймали ранее, приговорив к 4,5 года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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