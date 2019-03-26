Разбойник из Рейника ограбил женщину на 80 тыс. рублей
Суд признал виновным 32-летнего жителя поселка Рейник в разбое.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 56-летний мужчина вечером 31 декабря 2017 года встретился со своей 30-летней подругой и пошел домой к подсудимому, где друзья напали на женщину.
Сельчанин приставил к шее гостьи нож и заставил отдать все имущество. Та лишилась ювелирки, денег на общую сумму более 80 тыс. рублей, а также банковской карты.
Пока он удерживал женщину в доме, его подельник дошел до банкомата и снял со счета пленницы 26 тыс. рублей.
Деньги мужчины забрали себе.
Житель поселка Рейник скрывался от следствия, но его все-таки задержали, осудили и дали три года исправительной колонии строгого режима. Его подельника поймали ранее, приговорив к 4,5 года исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU