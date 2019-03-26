В саратовские библиотеки закупят книги на 438 тыс. рублей
Депутаты гордумы обсудили бюджетные траты
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В Саратовской городской думе состоялось заседание бюджетной комиссии.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, депутаты обсудили варианты выделения финансирования.
В частности, предложено выделить 438 тыс. рублей на приобретение книг для библиотек. Также 99 млн рублей планируется потратить комитетом по ЖКХ на благоустройство.
Было отмечено, что в качестве главного объекта благоустройства при помощи рейтингового голосования горожане выбрали проспект Кирова. На это предусмотрено финансирование — 227 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU