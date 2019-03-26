В саратовские библиотеки закупят книги на 438 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-26T12:05:16+03:00

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В Саратовской городской думе состоялось заседание бюджетной комиссии.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, депутаты обсудили варианты выделения финансирования.

В частности, предложено выделить 438 тыс. рублей на приобретение книг для библиотек. Также 99 млн рублей планируется потратить комитетом по ЖКХ на благоустройство.

Было отмечено, что в качестве главного объекта благоустройства при помощи рейтингового голосования горожане выбрали проспект Кирова. На это предусмотрено финансирование — 227 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU