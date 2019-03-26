В Балаковском районе стало больше аварий

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-26T11:58:52+03:00

По сравнению с периодом 2017 года

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На дорогах Балаковского района в 2018 году аварий было на 15 больше, чем в 2017.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, погибших стало больше на 13, травмы получило на два человека больше. На семь увеличилось число ДТП по вине водителей автобусов.

Эти факты говорят о низкой профилактической работе ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское». Поэтому начальник МУ МВД России «Балаковское» получил представление, по результатам которого нарушения будут устраняться.

ИСТОЧНИК KP.RU