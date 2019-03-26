У наркомана в Балашовском районе нашли траву в банке из-под чая
Ему дали полгода тюрьмы
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Суд признал виновным ранее судимого 40-летнего жителя Балашовского района в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в середине ноября 2018 года мужчина нарвал коноплю у дома на улице Колхозная села Устиновка.
Трава лежала у него в банке из-под чая до 29 декабря 2018 года, пока 15 граммов дури не изъяла полиция.
Мужчине дали полгода исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU