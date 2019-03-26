2019-03-26T11:56:48+03:00
Происшествия

У наркомана в Балашовском районе нашли траву в банке из-под чая

Ему дали полгода тюрьмы
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным ранее судимого 40-летнего жителя Балашовского района в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в середине ноября 2018 года мужчина нарвал коноплю у дома на улице Колхозная села Устиновка.

Трава лежала у него в банке из-под чая до 29 декабря 2018 года, пока 15 граммов дури не изъяла полиция.

Мужчине дали полгода исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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