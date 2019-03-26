Возле оперного театра в Саратове пилят деревья

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-26T11:53:26+03:00

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Возле театра оперы и балета в Саратове опиливают деревья.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», работы идут по улице Горького, а также на конечной троллейбуса №3 и маршрутки №110.

Сейчас веток лишились уже 12 деревьев, часть из них до сих пор огорожена лентой.

Работы ведет одна бригада.

При этом неравнодушные граждане сообщили «Комсомолке», что, по их мнению, опиловка идет варварским способом, деревья губят, убирая практически все ветви, оставляя голые стволы.

ИСТОЧНИК KP.RU