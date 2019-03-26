2019-03-26T11:53:26+03:00
Общество

Возле оперного театра в Саратове пилят деревья

Работы ведет одна бригада [фото]
Ольга Муравлёва
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Возле оперного театра опиливают деревьяВозле оперного театра опиливают деревьяФото: Ольга Муравлёва
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Возле театра оперы и балета в Саратове опиливают деревья.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», работы идут по улице Горького, а также на конечной троллейбуса №3 и маршрутки №110.

Сейчас веток лишились уже 12 деревьев, часть из них до сих пор огорожена лентой.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Работы ведет одна бригада.

При этом неравнодушные граждане сообщили «Комсомолке», что, по их мнению, опиловка идет варварским способом, деревья губят, убирая практически все ветви, оставляя голые стволы.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

ИСТОЧНИК KP.RU

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