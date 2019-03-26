В Балашовском районе сельчанин угнал «семерку»

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-26T11:48:33+03:00

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Вчера, 25 марта, полиция раскрыла угон автомобиля у 43-летней жительницы Балашова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины с 19:00 8 по 07:00 9 марта кто-то залез в ее ВАЗ-2107, который стоял у дома №30 на Комсомольской улице и угнал машину без сигнализации.

Ключи и документы лежали в салоне авто.

Угонщика задержали в 1 км от трассы Балашов — Саратов в сторону село Красное Самойловского района.

Пять раз судимый 31-летний житель села Самородовка признал свою вину. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU