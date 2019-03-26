2019-03-26T11:46:39+03:00
Общество

Саратовские депутаты обсуждают увеличение продолжительности жизни

На проект «Демография» область получит 19 млрд рублей
Александр Уриевский
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Юлия ШваковаЮлия ШваковаФото: Александр Уриевский
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Саратовская гордума сегодня, 26 марта, проводит депутатские слушания на тему использования национальных, региональных проектов и муниципальных программ для решения стратегических задач Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», кроме городских и областных депутатов приглашены представители региональных министерств и администрации города, вузов и общественных объединений.

С основным докладом выступила министр экономического развития Юлия Швакова. Она перечислила региональные проекты, которые распределены в рамках 11 национальных проектов. Саратовская область участвует в 11 из 12 нацпроектов. В теме «Наука» регион не запланировал никаких мероприятий.

В частности, в нацпроекте «Здравоохранение» области до 2024 года запланировано 15,01 млрд рублей. В рамках этих трат предстоит строительство онкоцентра, открытие двух поликлиник в поселке Соколовый и в Солнечном-2, возведение в районах восьми фельдшерско-акушерских пунктов и ремонт еще 40, закупка шести мобильных диагностических комплексов, переоснащение регионального сосудистого центра №1 в Областной клинической больнице и трех первичных сосудистых отделений в Саратове, Энгельсе и Балаково.

За счет этих и иных мер ставятся задачи сократить смертность от онкологии до 185 человек на 1 тыс. населения, а количество умирающих в год от болезней кровообращения — до 595 на 1 тыс. населения.

В рамках проекта «Демография», на который до 2024 года потратят 19 млрд рублей, планируется увеличить среднюю продолжительность жизни до 82,1 года и коэффициент рождаемости до 1,49 на одну женщину. Для этого построят 39 детсадов, несколько стадионов и ФОКов в районах области, а также обещают в 2020 году завершить многолетнее строительство дворца водных видов спорта в Солнечном-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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