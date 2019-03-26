Саратовцев просят жаловаться в прокуратуру на задержки зарплаты
Открыта «горячая линия» по нарушению трудовых прав
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Прокуратура Саратовской области организовала «горячую линию» по фактам нарушения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, сообщить о нарушении трудовых прав работников можно круглосуточно по телефону: 8 (8452) 49-66-78 или с 9 до 18 часов в будни по номеру 8 (8452) 49-66-74.
Также можно обратиться на прием по адресу: Саратов, улица Григорьева, 33/39 или через интернет-приемную на сайте прокуратуры области.
Прокуратура просит сообщать обо всех фактах нарушения трудового законодательства, включая невыплату зарплаты, несоблюдение минимального размера, нарушения охраны труда и т. д.
ИСТОЧНИК KP.RU