Саратовцев просят жаловаться в прокуратуру на задержки зарплаты

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-26T11:32:03+03:00

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Прокуратура Саратовской области организовала «горячую линию» по фактам нарушения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, сообщить о нарушении трудовых прав работников можно круглосуточно по телефону: 8 (8452) 49-66-78 или с 9 до 18 часов в будни по номеру 8 (8452) 49-66-74.

Также можно обратиться на прием по адресу: Саратов, улица Григорьева, 33/39 или через интернет-приемную на сайте прокуратуры области.

Прокуратура просит сообщать обо всех фактах нарушения трудового законодательства, включая невыплату зарплаты, несоблюдение минимального размера, нарушения охраны труда и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU