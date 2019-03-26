2019-03-26T11:24:05+03:00
Общество

Саратовские черлидеры выиграли «бронзу» всероссийских соревнований

Состязания прошли в Нижнем Новгороде
Дарья Вострикова
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С 23 по 24 марта в Нижнем Новгороде проходили всероссийские соревнования по чир-спорту «Кубок Горького».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, Саратов представляла команда из 62 человек. Они занимаются в спортклубе по черлидингу DiaMond.

В общекомандном зачете регион завоевал третье место из 22 регионов.

В трех дисциплинах наши спортсмены получили призовые места: черлидинг-группа (мальчики/девочки) — первое место, черлидинг-стант (мальчики/девочки) — третье место, черлидинг-стант (юниоры/юниорки) — третье место.

Всего в соревнованиях приняли участие из 22 регионов страны, разыгрывались 135 комплектов кубков и 1,2 тыс. медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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