Житель Ртищевского района ответит за голые фото свой жены
Перед судом предстанет 24-летний житель Ртищевского района, который обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в начале февраля мужчина расстался со своей 22-летней женой. Он решил опорочить бывшую возлюбленную и опубликовал в «Одноклассниках» обнаженные фото своей супруги.
Таким поступком он нарушил право девушки на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, поскольку эти снимки могли видеть все.
На экс-мужа завели уголовное дело. Он во всем признался и раскаялся в содеянном. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU