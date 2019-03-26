2019-03-26T11:21:02+03:00
Происшествия

Житель Ртищевского района ответит за голые фото свой жены

Он опорочил свою возлюбленную
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет 24-летний житель Ртищевского района, который обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в начале февраля мужчина расстался со своей 22-летней женой. Он решил опорочить бывшую возлюбленную и опубликовал в «Одноклассниках» обнаженные фото своей супруги.

Таким поступком он нарушил право девушки на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, поскольку эти снимки могли видеть все.

На экс-мужа завели уголовное дело. Он во всем признался и раскаялся в содеянном. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцы почувствуют себя кукловодами
В Вольском районе полыхал цельнометаллический вагончик
Лже-работник пенсионного фонда выманил у саратовчанки круглую сумму
Депутат Комаров призвал обсудить проблему закрытия Трофимовского моста
В Саратове полицейские ловят водителей с тонировкой
Житель Каменки лишил односельчанку ковров и занавесок
Житель Красного Кута убил мать за упрек в пьянстве
Житель Советского района отработает пьяную езду
Саратовский эксперт: Населению следует доступно рассказывать о нацпроектах в СМИ
Саратовца оштрафовали за сорняки на пашне
Во вторник в Саратове завоют сирены
«СГАУ-Саратов» встретится с чемпионами России по гандболу
Саратовская спортсменка вошла в состав сборной России по баскетболу
Саратовцу дали пять лет колонии за тайники с наркотиками
Замглавы Пензы отметил проблему со стоянками в Саратове
Разбойник из Рейника ограбил женщину на 80 тыс. рублей
В саратовские библиотеки закупят книги на 438 тыс. рублей
В Балаковском районе стало больше аварий
У наркомана в Балашовском районе нашли траву в банке из-под чая
Возле оперного театра в Саратове пилят деревья
Молодой перелюбец угнал у односельчанки из гаража «Ладу Гранта»
В Балашовском районе сельчанин угнал «семерку»
Саратовские депутаты обсуждают увеличение продолжительности жизни