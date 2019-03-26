Житель Ртищевского района ответит за голые фото свой жены

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-26T11:21:02+03:00

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Перед судом предстанет 24-летний житель Ртищевского района, который обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в начале февраля мужчина расстался со своей 22-летней женой. Он решил опорочить бывшую возлюбленную и опубликовал в «Одноклассниках» обнаженные фото своей супруги.

Таким поступком он нарушил право девушки на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, поскольку эти снимки могли видеть все.

На экс-мужа завели уголовное дело. Он во всем признался и раскаялся в содеянном. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU