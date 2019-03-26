В Саратове пытались незаконно строить дома на огороде
Прокуратура обратилась в суд
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В Саратове прокуратура выявила нарушения земельного и градостроительного законодательства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, администрация города предоставила в аренду на 25 лет участок площадью 994 кв. м в Новосоколовогорском жилом районе.
При этом земля предназначалась для организации огорода, однако в 2016 году, после смены арендатора, вид был изменен на строительство жилых домов.
Прокуратура Саратова обратилась в суд, который признал незаконность смены вида разрешенного использования.
ИСТОЧНИК KP.RU