В Саратове пытались незаконно строить дома на огороде

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-26T11:19:49+03:00

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В Саратове прокуратура выявила нарушения земельного и градостроительного законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, администрация города предоставила в аренду на 25 лет участок площадью 994 кв. м в Новосоколовогорском жилом районе.

При этом земля предназначалась для организации огорода, однако в 2016 году, после смены арендатора, вид был изменен на строительство жилых домов.

Прокуратура Саратова обратилась в суд, который признал незаконность смены вида разрешенного использования.

ИСТОЧНИК KP.RU