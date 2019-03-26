В Саратове подросток украл в Новый год скутер
Он ожидает своей участи под подпиской о невыезде
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Вчера, 25 марта, полиция Октябрьского района раскрыла кражу скутера у 49-летнего жителя Пензы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 31 декабря 2018 года кто-то угнал транспорт из коридора дома на Силикатной улице, 4.
Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 19-летний безработный парень.
Он признался в содеянном.
В отношении юноши завели уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU