На сельхозярмарке в Саратове торговали произведенной в колониях мебелью
Свои товары представили три учреждения УФСИН [фото]
Стенд ИК-17. Фото УФСИН
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Три колонии Саратовской области представили свои товары на ярмарке.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, выставка прошла в рамках традиционной сельхозярмарки на Театральной площади в субботу.
Была представлена продукция, изготовленная заключенными колоний №№4, 13 и 17 Энгельса и Пугачева. Среди товаров: качели, скамейки, декоративные ограждения, цветочницы, садово-парковая мебель, предметы дизайна для уличного отдыха и другое.
Фото УФСИН
Также была представлена спецодежда и мебель для школ и детсадов.
ИСТОЧНИК KP.RU