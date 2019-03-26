2019-03-26T09:57:22+03:00
Общество

На сельхозярмарке в Саратове торговали произведенной в колониях мебелью

Свои товары представили три учреждения УФСИН [фото]
Екатерина Семенова
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Стенд ИК-17. Фото УФСИНСтенд ИК-17. Фото УФСИН
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Три колонии Саратовской области представили свои товары на ярмарке.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, выставка прошла в рамках традиционной сельхозярмарки на Театральной площади в субботу.

Была представлена продукция, изготовленная заключенными колоний №№4, 13 и 17 Энгельса и Пугачева. Среди товаров: качели, скамейки, декоративные ограждения, цветочницы, садово-парковая мебель, предметы дизайна для уличного отдыха и другое.

Фото УФСИН

Фото УФСИН

Также была представлена спецодежда и мебель для школ и детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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