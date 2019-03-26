Двое саратовцев стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-26T09:50:06+03:00

Их фамилии внесли в реестр профессиональных инженеров России

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Специалисты предприятий Саратовской области стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года — 2018».

- В первом туре победили 18 специалистов региональных организаций. По версии «Профессиональные инженеры» победителям вручили сертификаты и знаки, а за «Инженерное искусство молодых» — дипломы, — сообщили «КП-Саратов» в Минпроме области.

Во втором туре звания лауреатов получили два специалиста — начальник сектора отдела космических приборов научно-производственного центра «Электронные системы» АО «НПП «Алмаз» Илья Чигуров и ведущий инженер группы продления сроков эксплуатации объектов использования атомной энергии отдела модернизации и продления ресурса филиала АО «Концерн Росэнергоатом» — «Балаковская атомная станция» Евгений Христолюбов.

Им вручили дипломы и памятные медали, а также занесли их фамилии в реестр профессиональных инженеров России.

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ИСТОЧНИК KP.RU