2019-03-26T09:38:30+03:00
Происшествия

В Пугачеве парень показал следователям, как убил друга ледяной глыбой

Он совершил преступление якобы за отказ убитого пожить у него в квартире [фото]
Ольга Муравлёва
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Фото: СУ СКР по Саратовской областиФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Пугачеве следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве.

- Во время проверки на месте парень показал, как совершил преступление, и рассказал обо всех обстоятельствах, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Правоохранители считают, что трое парней дружили, пока учились в техникуме. После выпуска один из них начал работать и снял в Пугачеве квартиру. Товарищи попросились к нему пожить, тот пустил. Позднее хозяин жилья узнал об этом и попросил квартиросъемщика выселить постояльцев.

В марте 2019 двое парней вновь приехали в Пугачев, чтобы найти работу и жилье. Они пригласили того самого друга и втроем пропили все деньги, отложенные на съем. Несмотря на то, что средства они тратили вместе, пугачевец отказал приятелям вновь пожить у него.

Один из подростков затаил обиду на него по этому поводу и решил мстить. Злоумышленник придумал план и 15 марта позвал всех развлекаться в одном из заведений. Когда компания оказалась в безлюдном месте, он схватил ледяную глыбу и ударил парня в область затылка. Тот упал, а он все продолжал бить.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Третий приятель пытался остановить товарища, но не смог и убежал. Подозреваемый также скрылся. Труп нашла одна из прохожих и позвонила в полицию.

Злоумышленника поместили под стражу, пока ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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