2019-03-26T09:54:33+03:00
Происшествия

В Балакове девятиклассник обманом забрал у шестиклассника телефон

Мальчика задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 25 марта, полиция Балаковского района раскрыла грабеж у 13-летнего мальчика.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с заявлением в полицию обратилась его 34-летняя мать. Она сообщила, что 14 марта около 17:00 на перекрестке улиц Коммунистическая и 20 лет ВЛКСМ неизвестные обманули шестиклассника и забрали у него телефон Wileyfox Swift 2 Plus.

Предполагаемого грабителя задержали. Им оказался 17-летний девятиклассник, который живет на улице Буденного, 13 в селе Широкий Буерак. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Похищенное у школьника изъяли, а на него завели дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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