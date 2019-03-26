Мэрия Саратова выплатит МУПам 271 млн рублей на предотвращение банкротства

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-26T09:16:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о финансировании МУПов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это вызвано необходимостью предотвратить банкротство учреждений и восстановить их платежеспособность.

Размер субсидии на три года составит 271 737 800 рублей.

Напомним, ранее мэрия объявила аукционы на получение кредита в общей сумме 700 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU