2019-03-26T09:16:40+03:00
Экономика

Мэрия Саратова выплатит МУПам 271 млн рублей на предотвращение банкротства

Глава Саратова подписал соответствующее постановление
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о финансировании МУПов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это вызвано необходимостью предотвратить банкротство учреждений и восстановить их платежеспособность.

Размер субсидии на три года составит 271 737 800 рублей.

Напомним, ранее мэрия объявила аукционы на получение кредита в общей сумме 700 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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