Мэрия Саратова выплатит МУПам 271 млн рублей на предотвращение банкротства
Глава Саратова подписал соответствующее постановление
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Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о финансировании МУПов.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это вызвано необходимостью предотвратить банкротство учреждений и восстановить их платежеспособность.
Размер субсидии на три года составит 271 737 800 рублей.
Напомним, ранее мэрия объявила аукционы на получение кредита в общей сумме 700 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU