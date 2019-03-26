Женщина за рулем Skoda улетела в кювет под Татищевом
Ее отправили лечиться на дому
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Вчера днем, 25 марта, в Татищевском районе женщина за рулем Skoda Octavia попала в ДТП.
- Авария случилась в 14:35 на 600-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов. Водительница не справилась с управлением и улетела в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В результате аварии 37-летнюю женщину госпитализировали, но потом отправили лечиться на дому.
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ИСТОЧНИК KP.RU