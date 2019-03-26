На жительницу Балакова чуть не рухнуло дерево

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-26T09:15:51+03:00

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Сегодня, 26 марта, жительница Балакова чуть не стал жертвой природы.

В паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» пользователь Марина Копылова написала, что когда она шла по проспекту Энергетиков, у дома №10 на нее чуть не рухнуло дерево.

Она призвала граждан быть аккуратнее на этой дороге. Поскольку рядом находятся поликлиника и школа, опасность для детей и тех, кто не может проявить быструю реакцию, возрастает в разы.

Запись вызвала ажиотаж среди комментаторов. Горожане сочувствовали девушке и радовались ее удаче, а некоторые написали, что дерево упало еще давно и писать об этом нет смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU