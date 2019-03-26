Молодой перелюбец угнал у односельчанки из гаража «Ладу Гранта»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-26T11:11:39+03:00

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В Саратовской области правоохранители вчера, 25 марта, нашли угонщика «Лады Гранта».

- Почти в шесть утра в полицию пришла 52-летняя жительница села Перелюб и рассказала, что в период с десяти вечера кто-то из незакрытого гаража во дворе угнал «Ладу Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция оперативно нашла машину у дома №17 по проспекту Героев в Балакове. Оказалось, что угнал ее 20-летний перелюбец, ранее уже отбывавший три срока за угоны и кражу.

Он признался в содеянном, автомобиль вернули владелице. Парня посадили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU