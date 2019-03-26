Менеджер из Москвы выманил у саратовца деньги для игры на бирже
Доверчивый мужчина отдал 30 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Доверчивый 31-летний саратовец стал жертвой менеджера из Москвы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 16 марта он перевел мужчине 30 тыс. рублей для игры на бирже. Однако тот почему-то не захотел проводить его в мир экономики и больших денег.
Полиция Кировского района вчера, 25 марта, задержала предполагаемого мошенника.
На 31-летнего мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU