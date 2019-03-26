2019-03-26T08:59:54+03:00
Происшествия

Менеджер из Москвы выманил у саратовца деньги для игры на бирже

Доверчивый мужчина отдал 30 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Доверчивый 31-летний саратовец стал жертвой менеджера из Москвы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 16 марта он перевел мужчине 30 тыс. рублей для игры на бирже. Однако тот почему-то не захотел проводить его в мир экономики и больших денег.

Полиция Кировского района вчера, 25 марта, задержала предполагаемого мошенника.

На 31-летнего мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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