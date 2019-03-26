В Саратове телевизионщик украл 28 телефонов

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-26T08:57:08+03:00

Он унес планшеты и сотовые телефоны

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Вчера, 25 марта, полиция Заводского района раскрыла кражу из салона связи.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением в отдел обратился 53-летний мужчина. По его словам, из магазина пропали три планшета и 28 телефонов.

Предполагаемого вора задержали — он сразу во всем признался.

Преступником оказался 25-летний работник телевизионной компании.

В отношении него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU