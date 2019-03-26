2019-03-26T08:47:17+03:00
Общество

В Марксе горожане нашли свои медкарточки на свалке

В ситуации будут разбираться компетентные органы
Дарья Вострикова
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Жители Маркса нашли на свалке множество медицинских карточек. Видеозапись такой необычной находки появилась на канале «Наш Маркс» в YouТube.

В соцсетях корреспондент издания Ксения Чернова рассказала, что съемку ей прислали возмущенные горожане.

Они нашли документы в одном из гаражей на бывшей городской свалке, доступ куда не ограничен.

На кадрах можно отчетливо разглядеть имена людей, их диагнозы, а также личные данные.

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В пресс-службе областного Минздрава объяснили, что проверка по данному факту проводилась еще год назад. Выяснилось, что помещение районной больницы затопило, документы промокли и чтобы их утилизировать, учреждение заключило договор с фирмой.

Все бумаги должны были уничтожить, но их почему-то просто выбросили.

Теперь в ситуации будут разбираться компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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