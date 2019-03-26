В Новоузенском районе прожженный вор угнал у собутыльника «Ладу»
Машину вернули владельцу
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Полиция Новоузенского района 25 марта раскрыла угон автомобиля.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, вчера в Новоузенске 32-летний мужчина распивал спиртное с шесть раз судимым 30-летним приятелем.
После этого любитель криминала тайком взял у собутыльника ключи от его ВАЗ-2109 и угнал машину, припаркованную у дома №25 на Московской улице.
Дорожные инспекторы задержали нарушителя на Крестьянской улице, 15.
Авто вернули владельцу, а угонщика поместили под подписку о невыезде, где он будет ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU