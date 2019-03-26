Под Саратовом постоялец гостиницы обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-26T08:38:27+03:00

Мужчине не нравилось, что условия проживания не такие, как в Москве

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В Новоузенске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оскорблении полицейского при исполнении.

- Следствие считает, что около девяти вечера 13 февраля 2019 года пьяный мужчина в одной из гостиниц города начал высказывать администратору недовольство, что там условия проживания не такие, как в Москве, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Он матерился на работников и постояльцев. Чтобы угомонить его, вызвали полицию. Те приехали и предложили мужчине освободить занимаемый гостиничный номер и пройти в отдел для составления протокола об административном правонарушении. В ответ на это гражданин в присутствии публики начал обзываться на одного из стражей порядка.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU