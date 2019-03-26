Белорусы могут построить в Петровске завод сельхозтехники

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-26T08:30:45+03:00

Посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич заявил об этом во время посещения холдинга «Амкодор»

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Посол России в Белоруссии Михаил Бабич обсудил возможность строительства в Саратовской области нового завода.

Такое заявление он сделал во время визита на белорусский машиностроительный холдинг «Амкодор», который производит, в частности, сельскохозяйственную технику.

- Сейчас рассматривается вопрос, что такое же производство будет рассмотрено у нас, в Саратовской области, — отметил Бабич.

Ранее делегация холдинга посещала Петровск, где также ставился вопрос о возможном сотрудничестве в рамках инвестпроекта по производству техники. Были рассмотрены ряд производственных площадок, подходящих для этих целей.

ИСТОЧНИК KP.RU