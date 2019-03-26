В Энгельсском районе парень избил прохожего ради часов и 100 рублей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-26T08:52:51+03:00

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Вчера, 25 марта, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 19-летнего парня.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам юноши 24 марта в 23:55 в поселке Новопушкинский, у дома №1 на Комсомольской улице, на него напали. Неизвестный избил молодого человека, ради того, чтобы отобрать часы и 100 рублей.

Предполагаемого грабителя задержали. Им оказался 22-летний парень, который уже два раза привлекался к уголовной ответственности.

У него забрали часы и возбудили дело.

ИСТОЧНИК KP.RU