В Энгельсском районе парень избил прохожего ради часов и 100 рублей
Предполагаемого грабителя задержали
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Вчера, 25 марта, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 19-летнего парня.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам юноши 24 марта в 23:55 в поселке Новопушкинский, у дома №1 на Комсомольской улице, на него напали. Неизвестный избил молодого человека, ради того, чтобы отобрать часы и 100 рублей.
Предполагаемого грабителя задержали. Им оказался 22-летний парень, который уже два раза привлекался к уголовной ответственности.
У него забрали часы и возбудили дело.
ИСТОЧНИК KP.RU