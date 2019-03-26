Среди жителей Саратова все больше мечтающих о снижении цен на жилье

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-26T08:42:31+03:00

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Снижения цен на жилье во втором квартале 2019 года больше всего ждут в Казани (здесь 26% прогнозируют снижение цен), Саратове и Севастополе (по 22%). В скором росте цен уверено максимальное число жителей Екатеринбурга (65%), Сочи (61%) и Уфы (59%).

При этом 39% саратовцев ожидают подорожания жилья, столько же убеждены, что цены не изменятся в ближайшие три месяца.

Специалисты портала Domofond.ru провели опрос и выяснили, что за три месяца доля респондентов, считающих, что цены на жилье вырастут, уменьшилась с 52 до 45%. Большая часть опрошенных — почти 61% — оценивают ближайшие три месяца как удачный период для покупки квартиры.

В опросе приняли участие 1 868 человек.

При этом 61% опрошенных саратовцев считают, что ставка по ипотечным кредитам в следующие три месяца не изменится, 35% — что она повысится и лишь 4% рассчитывают на ее снижение.

ИСТОЧНИК KP.RU