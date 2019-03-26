Радаев поручил взять на особый контроль ситуацию с детской поликлиникой в Саратове

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-26T08:18:58+03:00

Будет создан общественный совет с участием родителей

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил взять на особый контроль ситуацию с детской поликлиникой №10.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он дал соответствующее поручение зампреду правительства Валентине Гречушкиной.

При этом будет создан общественный совет с участием родителей детей, которые посещают лечебное учреждение. Выработают решения.

Кроме того, Валерий Радаев намерен встретиться с общественниками.

ИСТОЧНИК KP.RU