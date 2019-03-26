В Саратове гость убил хозяина за обвинения в гомосексуализме
В Ленинском районе Саратова расследуется уголовное дело по факту убийства.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 54-летнего мужчины с ножевым ранением было обнаружено 23 марта.
По предварительной версии, вечером 22 марта он вместе с двумя приятелями распивал спиртное у себя дома. При этом он назвал одного из гостей, 42-летнего мужчину, гомосексуалом, на что тот обиделся.
Оскорбленный гость схватил нож и ударил хозяина дома в бедро.
После этого мужчины примирились, раненому попытались оказать помощь, перетянув ногу полотенцем. Вскоре гости покинули квартиру.
На следующий день, 23 марта, они оба вернулись и обнаружили хозяина мертвым, после чего спешно ушли.
Незапертую дверь квартиры увидела соседка, которая нашла внутри тело и вызвала полицию.
Вскоре 42-летний мужчина был задержан. Оказалось, он ранее уже был судим. Ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал полностью. Суд отправил гражданина под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU