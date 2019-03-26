2019-03-26T08:18:03+03:00
Происшествия

В Саратове гость убил хозяина за обвинения в гомосексуализме

Он зарезал его ударом ножа в бедро
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова расследуется уголовное дело по факту убийства.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 54-летнего мужчины с ножевым ранением было обнаружено 23 марта.

По предварительной версии, вечером 22 марта он вместе с двумя приятелями распивал спиртное у себя дома. При этом он назвал одного из гостей, 42-летнего мужчину, гомосексуалом, на что тот обиделся.

Оскорбленный гость схватил нож и ударил хозяина дома в бедро.

После этого мужчины примирились, раненому попытались оказать помощь, перетянув ногу полотенцем. Вскоре гости покинули квартиру.

На следующий день, 23 марта, они оба вернулись и обнаружили хозяина мертвым, после чего спешно ушли.

Незапертую дверь квартиры увидела соседка, которая нашла внутри тело и вызвала полицию.

Вскоре 42-летний мужчина был задержан. Оказалось, он ранее уже был судим. Ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал полностью. Суд отправил гражданина под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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