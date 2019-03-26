2019-03-26T08:15:00+03:00
Общество

Приставы в Саратове заставили предпринимательницу выплатить мужу 2 млн рублей

Женщина выполнила решение суда после ареста ее квартиры и производства
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Жительница Октябрьского района Саратова долгое время не выполняла решение суда о выплате своему бывшему мужу 2 млн рублей. В результате она дождалась, что судебные приставы сначала наложили взыскания на ее зарплату, а потом, в рамках исполнительных действий, арестовали квартиру предпринимательницы и помещение, где она вела бизнес.

- После проведения оценки имущества для выставления на торги, женщина осознала серьезность происходящего и сразу погасила весь долг перед экс-супругом, — сообщили «КП-Саратов» в региональной пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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