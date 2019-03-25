Саратовский «Автодор» дома едва не обыграл ЦСКА

СЕГОДНЯ 20:12 2019-03-25T20:16:58+03:00

Лидировав всю игру, «Автодор» упустил победу на последней минуте дополнительного времени

Изменить размер текста: A A

Саратовский баскетбольный «Автодор» едва не сотворил сенсацию в домашнем матче, переигрывая московский ЦСКА.

Саратовская команда уверенно лидировала практически весь матч. В четвертой четверти судьи решили удалить лидера команды в этой игре Перрина Бьюфорда, дав игроку «Автодора» второй неспортивный фол.

В последнем отрезке матча ЦСКА сумел догнать отставание и основное время закончилось со счетом 99:99.

В дополнительное время «Автодор» отлично начал, забив подряд 5 очков. Но затем ЦСКА вышел вперед, благодаря тому, что несколько основных игроков саратовской команды к тому времени перебрали лимит фолов.

Игра завершилась со счетом 116:110 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Автодора» в результате стал американец Тре Голден, на его счету 30 очков.

Следующий матч саратовская команда проведет снова дома, на этот раз против польской «Зелены Гуры» 31 марта в рамках Лиги ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU