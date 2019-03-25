Саратовский «Автодор» дома едва не обыграл ЦСКА
Саратовский баскетбольный «Автодор» едва не сотворил сенсацию в домашнем матче, переигрывая московский ЦСКА.
Саратовская команда уверенно лидировала практически весь матч. В четвертой четверти судьи решили удалить лидера команды в этой игре Перрина Бьюфорда, дав игроку «Автодора» второй неспортивный фол.
В последнем отрезке матча ЦСКА сумел догнать отставание и основное время закончилось со счетом 99:99.
В дополнительное время «Автодор» отлично начал, забив подряд 5 очков. Но затем ЦСКА вышел вперед, благодаря тому, что несколько основных игроков саратовской команды к тому времени перебрали лимит фолов.
Игра завершилась со счетом 116:110 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Автодора» в результате стал американец Тре Голден, на его счету 30 очков.
Следующий матч саратовская команда проведет снова дома, на этот раз против польской «Зелены Гуры» 31 марта в рамках Лиги ВТБ.
ИСТОЧНИК KP.RU