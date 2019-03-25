Мэрия Саратова намерена взять три кредита на 700 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-25T16:34:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Саратова сегодня, 25 марта, объявила несколько аукционов на открытие кредитной линии.

На сайте Госзакупок появились уведомления, что мэрия намерена открыть три невозобновляемых кредитных линии — на общую сумму 700 млн рублей.

При этом начальная цена составляет в общей сложности 210 млн рублей за три года. Ставка — 10,1% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU