Мэрия Саратова намерена взять три кредита на 700 млн рублей
Ставка — 10,1% годовых
Мэрия готова взять кредит на 700 млн рублейФото: Екатерина Семенова
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Администрация Саратова сегодня, 25 марта, объявила несколько аукционов на открытие кредитной линии.
На сайте Госзакупок появились уведомления, что мэрия намерена открыть три невозобновляемых кредитных линии — на общую сумму 700 млн рублей.
При этом начальная цена составляет в общей сложности 210 млн рублей за три года. Ставка — 10,1% годовых.
ИСТОЧНИК KP.RU