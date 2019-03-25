2019-03-25T16:34:47+03:00
Общество

Мэрия Саратова намерена взять три кредита на 700 млн рублей

Ставка — 10,1% годовых
Екатерина Семенова
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Мэрия готова взять кредит на 700 млн рублейМэрия готова взять кредит на 700 млн рублейФото: Екатерина Семенова
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Администрация Саратова сегодня, 25 марта, объявила несколько аукционов на открытие кредитной линии.

На сайте Госзакупок появились уведомления, что мэрия намерена открыть три невозобновляемых кредитных линии — на общую сумму 700 млн рублей.

При этом начальная цена составляет в общей сложности 210 млн рублей за три года. Ставка — 10,1% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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