Под Саратовом хозяйка ранила ножом не желавшего уходить гостя

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-25T16:09:54+03:00

Перед этим он ударил ее ногой в живот

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В Красноармейске Саратовской области 40-летняя женщина ударила ножом в живот слишком назойливого гостя.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ее признали виновной в превышении пределов необходимой самообороны.

Было установлено, что 23 декабря она распивала спиртное у себя дома вместе с гостем. Однако мужчина не пожелал уходить даже после окончания застолья.

Гость ударил хозяйку ногой в живот, на что она схватила нож и нанесла ему рану в живот. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. После этого она ударила его ножом еще раз — в правое бедро.

Женщину отправили на исправительные работы сроком на семь месяцев. Она также будет отдавать государству 15% заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU