Под Саратовом хозяйка ранила ножом не желавшего уходить гостя
В Красноармейске Саратовской области 40-летняя женщина ударила ножом в живот слишком назойливого гостя.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ее признали виновной в превышении пределов необходимой самообороны.
Было установлено, что 23 декабря она распивала спиртное у себя дома вместе с гостем. Однако мужчина не пожелал уходить даже после окончания застолья.
Гость ударил хозяйку ногой в живот, на что она схватила нож и нанесла ему рану в живот. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. После этого она ударила его ножом еще раз — в правое бедро.
Женщину отправили на исправительные работы сроком на семь месяцев. Она также будет отдавать государству 15% заработка.
ИСТОЧНИК KP.RU