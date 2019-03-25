В Энгельсе мужчина зарезал гостя, который обижался на недостаток внимания

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-25T15:40:04+03:00

После убийства он выбежал в подъезд и уснул [фото]

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 36-летний мужчина.

Следствие считает, что вечером 22 марта он пригласил к себе в гости в квартиру дома на проспекте Химиков 40-летнего друга. Однако между мужчинами произошла ссора, так как хозяин квартиры постоянно ругался со своей женой по телефону, не уделяя внимания приятелю.

Гость обиделся и предъявил претензии, в ответ на это хозяин не менее 11 раз ударил собутыльника ножом в спину, шею и живот.

Фото СУ СКР

Потерпевший скончался на месте, а хозяин квартиры выбежал в подъезд, стал стучаться к соседям, чтобы те вызвали врачей. Однако почти сразу уснул на лестнице, где его и обнаружили полицейские.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU