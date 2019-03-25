Саратовская прокуратура потребовала закрыть два рыболовных сайта

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-25T15:00:05+03:00

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Прокуратура Саратовского района выявила в интернете два сайта, на которых можно было получить информацию, как сделать запрещенные орудия для отлова рыб, а также инструкции по их использованию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, распространение таких сведениях нарушает законодательство об охране окружающей среды. Ведь за незаконную добычу рыб с использованием электротока и имеющую массовый характер, предусмотрена уголовная ответственность.

Любой человек мог найти сайты и узнать, как это можно сделать.

Районная прокуратура направила в суд иск о признании этой информации запрещенной к распространению в РФ. Эти требования были удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU