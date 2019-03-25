Николай Панков поздравил работников культуры с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-25T14:48:17+03:00

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Большое внимание сфере культуры уделяется сегодня как в областном центре, так и в районах области, подчеркнул секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Николай Панков.

- Уважаемые работники культуры! Дорогие друзья!

Наша область по праву считается культурной столицей Поволжья. Прославленные имена известных театралов, актеров, среди которых Олег Табаков, Евгений Миронов, Олег Янковский, известны сегодня не только в России, но и по всему миру.

Большое внимание сфере культуры уделяется сегодня как в областном центре, так и в районах области. Новое здание Балашовского драматического театра, которое удалось построить благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина, сегодня пользуется популярностью у жителей и гостей райцентра. Люди с удовольствием приходят на постановки, а труппа выезжает на гастроли в другие районы области.

По инициативе Володина отремонтированы Дома культуры в райцентрах, оказывается поддержка творческим коллективам, проходит фестиваль Хвалынские этюды, проведена реконструкция галереи Петрова-Водкина.

В рамках партпроекта «Культура малой Родины» ежегодно проводятся премьеры спектаклей в театрах малых городов, в учреждения культуры поступает новое звуковое и световое оборудование, одежда для сцены. Отмечу, в текущем году нас ждет 16 новых постановок.

Не менее важное для людей направление — ремонт Домов культуры на селе. Оно позволяет привести в порядок любимые места досуга жителей. В этом году ремонт затронет 18 Домов культуры.

Вся эта работа была бы не полной без вас, работников культуры, кто ежедневно вкладывает частичку себя в любимое дело. В повышение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. И люди по достоинству оценивают ваш труд.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю новых творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия! — подчеркнул в своем поздравлении Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU