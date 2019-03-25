Сын погибших в ДТП под Саратовом родителей потребовал от виновника аварии 3 млн рублей
В Саратове мужчина, потерявший родителей в ДТП, запросил у виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.
- В августе 2017 года водитель Volkswagen Tiguan ехал по автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград в сторону Волгограда. Он выехал на встречку и врезался в Hyundai Solaris. Шофер «Соляриса» от полученных травм умер на месте, а пассажирка — в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Истец, чьи родители погибли в ДТП, обратился в Кировским районный суд с иском о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Однако с ответчика взыскали только 1 млн. Ответчик на это заявил, что пострадавший мужчина является совершеннолетним и не находился на иждивении родителей, потерпевшим по уголовному делу он также не признавался.
Коллегия Саратовского областного суда решила, что 1 млн рублей является соразмерной платой за причиненные нравственные страдания истца.
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ИСТОЧНИК KP.RU