Сын погибших в ДТП под Саратовом родителей потребовал от виновника аварии 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-25T15:06:43+03:00

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В Саратове мужчина, потерявший родителей в ДТП, запросил у виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

- В августе 2017 года водитель Volkswagen Tiguan ехал по автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград в сторону Волгограда. Он выехал на встречку и врезался в Hyundai Solaris. Шофер «Соляриса» от полученных травм умер на месте, а пассажирка — в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Истец, чьи родители погибли в ДТП, обратился в Кировским районный суд с иском о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Однако с ответчика взыскали только 1 млн. Ответчик на это заявил, что пострадавший мужчина является совершеннолетним и не находился на иждивении родителей, потерпевшим по уголовному делу он также не признавался.

Коллегия Саратовского областного суда решила, что 1 млн рублей является соразмерной платой за причиненные нравственные страдания истца.

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ИСТОЧНИК KP.RU