Саратовец отработает свой долг перед дочерью

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-25T14:23:20+03:00

Он задолжал 43 тыс. рублей на содержание ребенка

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Суд признал виновным 29-летнего жителя Энгельса в неоднократной неуплате алиментов на содержание детей.

Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, мужчина без уважительных причин с 26 сентября 2018 года по 29 января 2019 не давал денег на содержание своей семилетней дочери.

Сумма долга составила 43 тыс. рублей.

Теперь мужчине придется провести восемь месяцев на исправительных работах и отдавать часть своей зарплаты государству.

ИСТОЧНИК KP.RU