Саратовец отработает свой долг перед дочерью
Он задолжал 43 тыс. рублей на содержание ребенка
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Суд признал виновным 29-летнего жителя Энгельса в неоднократной неуплате алиментов на содержание детей.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, мужчина без уважительных причин с 26 сентября 2018 года по 29 января 2019 не давал денег на содержание своей семилетней дочери.
Сумма долга составила 43 тыс. рублей.
Теперь мужчине придется провести восемь месяцев на исправительных работах и отдавать часть своей зарплаты государству.
ИСТОЧНИК KP.RU