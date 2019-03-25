В Саратове выберут мистера и миссис Смех
Объявлен конкурс на самую очаровательную улыбку
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В преддверии 1 апреля в Саратове объявлен конкурс «Мистер и миссис Смех».
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы — Городской молодежный центр — победители будут награждены в трех номинациях.
Это:
- «Самая смешная фотография»,
- «Самое смешное видео»,
- «Самая очаровательная улыбка».
В первых двух будет выбрано по одному победителю, а в последней — два: мужчина и женщина.
Фотографии и видео необходимо выложить в соцсети «ВКонтакте» или Instagram с хештэгом #мистеримиссисСмех.
Итоги будут подведены 1 апреля.
Есть ограничения — нельзя выкладывать материалы, пропагандирующие курение или употребление алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU