2019-03-25T13:53:20+03:00
Общество

В Саратове выберут мистера и миссис Смех

Объявлен конкурс на самую очаровательную улыбку
Екатерина Семенова
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В преддверии 1 апреля в Саратове объявлен конкурс «Мистер и миссис Смех».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы — Городской молодежный центр — победители будут награждены в трех номинациях.

Это:

- «Самая смешная фотография»,

- «Самое смешное видео»,

- «Самая очаровательная улыбка».

В первых двух будет выбрано по одному победителю, а в последней — два: мужчина и женщина.

Фотографии и видео необходимо выложить в соцсети «ВКонтакте» или Instagram с хештэгом #мистеримиссисСмех.

Итоги будут подведены 1 апреля.

Есть ограничения — нельзя выкладывать материалы, пропагандирующие курение или употребление алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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