Саратовский спортсмен взял «бронзу» чилийского турнира по дзюдо

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-25T13:28:25+03:00

За звание лучших соревновались участники из 26 стран

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С 23 по 24 марта в городе Сантьяго в Чили прошел открытый турнир по дзюдо среди мужчин и женщин Пан-Америки Чили.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, саратовский спортсмен Максуд Ибрагимов, который готовился в ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол» взял бронзу в весовой категории 100 кг.

За звание лучших на турнире боролись 189 дзюдоистов из 26 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Новой Зеландии.

ИСТОЧНИК KP.RU